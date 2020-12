Poteva esserci anche Paulo Dybala a Dubai insieme a Cristiano Ronaldo per i Globe Soccer Adwards. L'argentino era stato invitato ma ha deciso di declinare l'invito per ricominciare a lavorare, come riporta La Gazzetta dello Sport. Non capita spesso di avere una settimana intera a disposizione per potersi allenare, l'attaccante della Juve vuole sfruttarla in pieno per ritrovare la forma migliore. Dybala è tornato domenica a Torino, ieri ha svolto il primo allenamento individuale come il resto della squadra. Sta bene, sa che il suo futuro dipende solo da lui. Il mese che verrà sarà decisivo per la stagione della Juve che vuole risposte concrete da uno dei suoi giocatori migliori.