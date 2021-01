La Juventus tratta solo ed esclusivamente Gianluca Scamacca. Questo è quanto emerge da questi ultimi giorni di mercato di riparazione, che si concluderà lunedì. Ma il centravanti del Genoa, pronto a rientrare anzitempo al Sassuolo, non è l'unico nome vagliato dal club bianconero. Nei pensieri di Paratici, svela Sky Sport, ci sono stati altri due giocatori per provare a completare il pacchetto offensivo di Pirlo: Joshua Zirkzee del Bayern Monaco (che invece andrà al Parma) e Roberto Piccoli dell'Atalanta (attualmente in prestito allo Spezia). Ma alla fine, se qualcuno arriverà (non è detto) sarà Scamacca.