Ai microfoni di Amazon Prime l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha svelato un retroscena sulla partita poi vinta 1-0 sul Chelsea nella seconda giornata di Champions League. Un grande ex giocatore della Juventus come Patrice Evra, che sui social e come commentatore tecnico non ha mai perso occasione, soprattutto ieri, di affermare la propria juventinità, ieri era andato a trovare Allegri e aveva fatto un discorso alla squadraDetto, fatto!