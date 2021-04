La mano di Agnelli dietro... il Parma. Il presidente della Juventus infatti ha consigliato al numero uno del Parma Krause di puntare su Javier Ribalta come uomo mercato dei gialloblù. Ex Manchester United e Zenit, Ribalta - che il Parma ha ufficializzato pochi giorni fa - è stato alla Juventus dal 2012 al 2017 come responsabile scouting. Contribuì a portare a Torino Alex Sandro e Morata, trovando anche il modo di prendere Dani Alves a parametro zero grazie a una clausola particolare sul contratto col Barcellona.