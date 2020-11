Stasera, ore 21, il Milan ospiterà a San Siro il Lilla, gara valida per la fase a gironi di Champions League. L’intuito e la preparazione della dirigenza del club francese hanno portato in cascina diversi talenti rivenduti poi a cifre astronomiche (l’ultimo Osimhen, al Napoli per circa 80 milioni di euro). L’osservato speciale contro i rossoneri sarà Jonathan Ikoné, in passato vicino anche alla Juventus come riporta La Gazzetta dello Sport: “Finito nel 2016 nel mirino della Juve, pronta a offrire 1,5 milioni per farne il nuovo Coman. Oggi ne vale almeno 35”.