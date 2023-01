Il Chelsea è sempre più scatenato sul mercato. Grandi colpi e grandi idee, con Todd Boehly che ora ha messo nel mirino Joao Felix, destinato ad abbracciare il progetto dei Blues per i prossimi sei mesi: sul piatto subito 11 milioni, poi si vedrà. Cifre alte per convincere subito l'Atletico Madrid, anche con un prestito senza garanzie di riscatto. Joao Felix voleva andare via e sta realizzando il suo desiderio, visto che il suo rapporto con il Cholo Simeone è ormai ai minimi termini. Così, da diverse settimane il lavoro di Jorge Mendes era rivolto solo ed esclusivamente ad accontentarlo, nonostante le condizioni pretese dall'Atletico Madrid fossero tutt'altro che a prezzo di saldo. Mendes ha bussato davvero a tutta l'Europa del calcio che conta: da Barcellona a Psg, dall'Arsenal allo United, e anche in Italia.– Come riporta calciomercato.com, ben più di un discorso è stato condotto con la Juve, nonostante il delicato momento societario che si attraversa alla Continassa. Contatti continui, legati a doppio filo con delle partenze che fin qui non si sono concretizzate. Ma ancora la scorsa settimana, di Joao Felix si è parlato a lungo in casa Juve, ultimi contatti ancora tra la partita con la Cremonese e quella con l'Udinese. Arrivando però alla conclusione che in questo momento, un'operazione del genere, non poteva trovare le condizioni adatte. La Juve ci ha pensato, ma ora andrà al Chelsea.