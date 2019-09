Non solo Conte, Asamoah e Marotta, non solo i sondaggi per Vidal e Llorente. L'Inter nel corso dell'ultimo calciomercato è stata vicina a un altro ex bianconero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri stavano per prendere Alessandro Matri, esperto attaccante che era stato proposto dall’agente Tullio Tinti, ma Conte ha chiuso le porte all'affare sul finale. Matri è poi andato al Brescia.