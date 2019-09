Il problema di Lorenzo Insigne è tutt'altro che un infortunio dell'ultimo minuto. Il numero 24 del Napoli, infatti, ha lasciato il ritiro della Nazionale per un fastidio muscolare che in realtà si trascina da prima della gara con la Juventus. Non ha detto nulla per un solo motivo: voleva giocare contro i bianconeri.



Lo racconta il Corriere dello Sport: "Lorenzo è tornato ieri a Napoli. Tre, i punti cardine del programma: una missione obbligatoria, ovvero recuperarlo per la prima di Champions con il Liverpool; un obiettivo, che è riaverlo a disposizione magari già con la Samp; e poi un assunto, cioè evitare ogni tipo d’imprudenza.

Tipo quella commessa da Lorenzino in persona allo Stadium: perché il capitano s’è arreso alla fine del primo tempo, ma la verità è che il problema è venuto fuori nel corso del riscaldamento e pur di giocare ha preferito tacere, nasconderlo ad Ancelotti e al dottore, e marciare sul dolore".