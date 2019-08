Quel giorno Maurito rientrò a casa sconvolto, guardò negli occhi Wanda e disse «è colpa tua se mi hanno tolto la fascia, colpa delle cose che hai detto in tv». La moglie la prese malissimo, pianse, rispose che se davvero pensava che fosse stata lei ad avergli arrecato un danno tanto grave sarebbe rientrata in Argentina con i figli. «Per permetterti di recuperare la serenità e di recuperarla, la fascia». Maurito la perdonò immediatamente, non potendo fare a meno di Wandita e della truppa.



Lo racconta il Corriere dello Sport, nel commento del direttore Ivan Zazzaroni, che prosegue: "Sono trascorsi quasi nove mesi da quel giorno, la coppia è ancora saldissima, quasi come la volontà di Maurito di restare all’Inter. Ieri Zhang jr. ha fatto una cosa che avrebbe dovuto fare molto prima: gli ha detto in faccia che è proprio finita e che lui e l’avvocato Nicoletti avevano male interpretato le sue parole. Capitolo chiuso. La situazione è precipitata l’inverno scorso ma la prima rottura si era consumata in estate quando Maurito aveva rifiutato di trasferirsi alla Juve che l’avrebbe scambiato con Higuaìn, operazione peraltro avallata da Spalletti".