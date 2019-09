Una sfuriata in piena regola quella di Mauro Icardi, subito prima di partire per Parigi per diventare un nuovo attaccante del Paris Saint-Germain. Lo racconta Calciomercato.com, che sottolinea come il centravanti argentino abbia reagito nuovamente male alle pressioni a lui rivolte per lasciare l'Inter nella mattinata di lunedì. "Io resto qui" avrebbe affermato alla moglie e agente Wanda Nara e ai suoi collaboratori. Poi, la decisione last minute e il trasferimento in Francia. Con buona pace della Juventus, rimasta alla finestra per il suo acquisto.