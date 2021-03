Marek Hamsik, dopo la parentesi cinese, è tornato in Europa. Ma non Italia, bensì in Svezia, nel Goteborg. Il suo procuratore Martin Petras, intervistato da Radio Kiss Kiss in merito a un eventuale ritorno di Hamsik al Napoli, ha così risposto: "Allegri lo voleva quando era al Milan e alla Juventus, quindi non si sa mai. Se De Laurentiis lo vuole e lo chiama, lui non saprà dire di no a un ritorno al Napoli. Per lui Napoli è una seconda casa e non ci sono dubbi."