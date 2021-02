Oggi Erling Haaland incanta il mondo intero con la maglia del Borussia Dortmund. L'attaccante norvegese segna a raffica in Bundesliga e in Champions, il suo valore è destinato a impennarsi sempre di più. E pensare che qualche anno fa la Juventus poteva prenderlo per soli 4 milioni di euro. All'epoca giocava al Molde, in Norvegia, ed era venuto a Torino per parlare con Nedved e Paratici. Sembrava tutto fatto, alla fine però fu il giocatore a preferire il Salisburgo alla Juventus.