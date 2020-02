Erling Haaland non smette di stupire il mondo del calcio e la cifra che il Borussia Dortmund ha speso per prelevarlo dal Lipsia, ovvero circa 30 milioni, sa già di rimpianto. E a proposito di rimpianti, Estadio Deportivo ha rivelato un clamoroso retroscena: Mino Raiola, che aveva lavorato per provare a portato alla Juventus, aveva proposto il talento norvegese anche a Siviglia e Betis, che tuttavia si sono rifiutate di soddisfare le richieste dell’agente del calciatore. Stesso motivo per il quale Haaland non è andato al Manchester United nonostante l'allenatore Solskjaer si fosse mosso in prima persona.