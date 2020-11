C’è stato un tempo in cui la Juventus aveva in pugno Erling Haaland. Non nel mercato di gennaio passato, quando il gigante norvegese si trasferì al Borussia Dortmund preferendolo al Manchester United per questioni progettuali, ma due anni fa, nell’estate del 2018. Come riporta Calciomercato.com, la dirigenza bianconera aveva praticamente bloccato il gioiellino classe 2000, per poi liberarlo a fronte di un percorso diverso scelto dal giocatore. Che scelse il Salisburgo, piuttosto che la Juve e un probabile giro di prestiti.