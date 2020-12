Dalla Spagna spunta un retroscena su Erling Haaland, il gioiellino del Borussia Dortmund che ha appena vinto il Golden Boy come miglior giovane europeo in circolazione: secondo quanto riporta Diario Gol, l'attaccante norvegese non avrebbe nemmeno preso in considerazione una recente offerta della Juventus. E non sarebbe la prima volta, perché già ai tempi del Molde Haaland per il suo percorso preferì il Salisburgo ai bianconeri, che provarono a inserirsi quando Erling lasciò l'Austria ma senza successo. Secondo la stampa spagnola quindi la Juve ha provato per la terza volta a portare il giocatore a Torino, ma ancora senza successo.