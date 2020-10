Non solo la Juventus, perché tra stasera e domani anche Lazio, Inter e Atalanta saranno impegnate in Champions League. Oggi è il turno della squadra di Inzaghi, che affronterà il Borussia Dortmund di Erling Haaland. E pensare che i bianconeri erano molto vicini al gigante norvegese. Come riporta Sky Sport, ai tempi del Molde il classe 2000 venne in Italia e visitò il centro sportivo della Juve, salvo poi rinunciare all’affare.