Pep Guardiola, rivoluzione totale. Il suo calcio è sicuramente speciale, lo è da anni, così come le idee che porta con sè. Anche se qualche volta rischia di esagerare... E' questo il caso raccontato da Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, che ha spiegato: "Manuel, con le sue grandi abilità con i piedi, ha rivoluzionato il ruolo del portiere. Ricordo ancora come Guardiola, dopo aver vinto un campionato, ebbe l'idea di schierare Neuer a centrocampo per una partita. Trovai difficoltà a dissuaderlo, ma qualcuno avrebbe potuto vedere questa scelta come un atto di arroganza. Ma sono convinto che Manuel sarebbe andato bene anche da centrocampista".