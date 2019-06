La Juventus ha da poche ore ufficializzato il nuovo allenatore: Maurizio Sarri. Nella giornata di ieri l'ex Chelsea è diventato ufficialmente il numero 1 della panchina bianconera dopo essersi liberato dai Blues con una lunga trattativa. L'alternativa? Pep Guardiola, sondato ma non così di recente. Come scrive Tuttosport, discorsi veri e propri non ce ne sono mai stati, salvo un semplice contatto esplorativo a marzo, quando però il tecnico catalano ha ribadito la sua volontà di rimanere al Manchester City.