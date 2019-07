Diego Godin doveva essere il grande rinforzo della Juventus già la scorsa estate, quando il centrale dell'Atletico Madrid è stato accostato con forza al club bianconero, prima del ritorno a Torino di Leonardo Bonucci dal Milan. Godin ha però rifiutato di lasciare anzitempo i colchoneros e ha preferito farlo oggi, a parametro zero, per vestire la maglia dell'Inter di Antonio Conte. Per lui è arrivata l'ufficialità qualche ora fa: i tifosi bianconeri si augurano che, a partire dalla prossima stagione, non sia un rimpianto.