Un interesse nato nel passato, una fiammella mai spenta davvero. L'allenatore della Juve sarà Maurizio Sarri, mentre sulla panchina del Milan si siederà Marco Giampaolo. Ma, nella ricerca di un tecnico per il dopo-Allegri, anche il club bianconero aveva pensato all'ex Sampdoria. Contatti diretti, anche approfonditi, ancora anche a fine maggio, con i colloqui tra Paratici e Giampaolo che si sono protratti. In particolare, lunedì 20 maggio a Milano, si è tenuto un summit importante, anche se poi non ha portato a nulla di concreto. Giampaolo vicino alla Juve, due volte.