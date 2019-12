A pochi giorni dall'inizio dell'apertura ufficiale del mercato, prevista per il 2 gennaio, spunta un retroscena dell'estate che riguarda Emre Can, uno dei giocatori che potrebbero lasciare la Juventus. I bianconeri stanno provando a mettere in piedi uno scambio con il Psg per arrivare a Paredes, ma proprio in estate il centrocampista tedesco aveva rifiutato i parigini, convinto di fare una stagione da protagonista alla Juve.