Emre Can a gennaio è stato accontentato. Chiuso da Sarri, il centrocampista tedesco è stato ceduto al Borussia Dortmund, facendo felici anche le casse della Juventus che ha ricevuto 25 milioni di euro per il riscatto. Il suo destino, però, poteva essere in un’altra squadra. Calciomercato.com ha rivelato un retroscena su Emre Can, richiesto a gennaio dal Milan. Proprio così, i rossoneri hanno provato a trattare il centrocampista tedesco, gradito dal tecnico Stefano Pioli, ma l’ingaggio da oltre 5 milioni all’anno ha bloccato l’affare, alla luce della politica sul ridimensionamento del tetto massimo degli stipendi che il club di Via Aldo Rossi praticherà l’anno prossimo.