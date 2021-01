Stephan El Shaarawy è pronto a tornare in Italia. Secondo quanto riportato Sky Sport infatti l'esterno d'attacco tornerà alla Roma che aveva lasciato per giocare in Cina con lo Shangai. E pensare che... Elsha poteva diventare un nuovo giocatore della Juve. Quando era in procinto di lasciare i giallorossi, infatti, si erano fatti avanti anche i bianconeri che avevano proposto un contratto importante al giocatore, che però ha preferito andare in Cina.