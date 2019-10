Stephan El Shaarawy ha iniziato bene la propria avventura in Cina allo Shangai Shenhua, segnando 3 gol nelle prime 5 partite giocate. E oggi arriva un retroscena interessante che riguarda la Juventus. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, ElSha avrebbe vestito la maglia bianconera a parametro zero dall'estate del 2020 se non avesse accettato la proposta cinese. Attenzione, però, perché i bianconeri potrebbero comunque tornare su di lui nel prossimo futuro sul mercato.