Stephan El Shaarawy è tornato in Italia. Dalla Roma alla Roma, passando per un anno e mezzo in Cina. E pensare che Il Faraone sarebbe potuto diventare un giocatore della Juventus. Già, perché quando l'attaccante stava per lasciare la capitale, i bianconeri avevano provato l'affondo per portarlo a Torino e sono andati a un passo dall'acquisto del giocatore. Era già tutto fatto, ma El Shaarawy all'ultimo ha preferito volare in Cina. E ora, la Juventus, la riaffronterà da avversario.