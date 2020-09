C’è nuovamente stallo per l’arrivo di Edin Dzeko alla Juventus, che sta facendo spazientire Pirlo, Paratici e tutto l’ambiente bianconero. Nonostante le visite mediche, il passaggio di Arek Milik alla Roma non si è ancora sbloccato, a causa di alcune pendenza da risolvere con il Napoli (stipendi ancora non percepiti, multa per l’ammutinamento di novembre scorso). In tutto questo, Dzeko ieri non è sceso in campo nella prima di campionato contro l’Hellas Verona. Come riporta Calciomercato.com, è stato lo stesso bosniaco ad aver fatto capire al tecnico Fonseca di non voler giocare per il diretto coinvolgimento nella trattativa. In poche parole, Dzeko vuole la Juve.