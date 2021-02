1









Ieri sera Sami Khedira ha debuttato - con una sconfitta - con la maglia dell'Hertha Berlino. E pensare che il tedesco sarebbe potuto rimanere in Serie A. L'idea della Juventus, prima del trasferimento in Germania e l'ipotesi Villarreal - poi sfumata - era quella di scambiarlo con Edin Dzeko. I bianconeri hanno avanzato la proposta alla Roma, ricevendo però un no secco da parte dei giallorossi, non interessati al centrocampista tedesco.