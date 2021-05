Novità per il futuro di Edin Dzeko, che prima di prendere qualsiasi decisione attende il colloquio con il nuovo tecnico della Roma, Josè Mourinho. La notizia di oggi, riportata dalla stampa bosniaca, è la possibilità di vedere l’ex Manchester City ai Los Angeles Galaxy, su consiglio della moglie che ha una casa proprio a Los Angeles. Gli stessi media raccontano di un retroscena della scorsa estate: “I suoi amici affermano che la scorsa estate aveva persino pagato un volo charter per Torino, aveva comprato un nuovo vestito e prenotato un parrucchiere per lo sbarco alla Juve”.