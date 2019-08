Siamo così sicuri che la Juve voglia davvero cedere Paulo Dybala? Arrivati a questo punto del mercato con la scadenza del 2 settembre che inesorabilmente si avvicina e ad appena tre giorni dall’inizio della Serie A i bianconeri stanno riflettendo sulla bontà dell’operazione. Almeno questo è quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese sottolinea che solo una mega offerta (tra i 70 e gli 80 milioni di euro) potrebbe costringere la Juve a privarsi del proprio numero 10. Si parla di un ipotesi PSG ma i parigini devono risolvere la grana Neymar. Inoltre, accanto a ragioni di carattere strettamente economico, non va dimenticato che se la Juventus cedesse Dybala dovrebbe ripiombare su mercato alla ricerca di un sostituto. Con l’Inter che non vuole mollare Icardi almeno, non alla Juve, ed i pezzi pregiati difficili da collocare nelle ultime ore di mercato, il futuro di Dybala potrebbe essere ancora bianconero.