C'è stato un momento in cui Paulo Dybala è stato vicino al Real Madrid, almeno nell'intenzione di alcune delle parti in causa. La Juventus, infatti, ha offerto la Joya ai blancos, ma il profilo è stato scartato per volere di Zinedine Zidane. "Abbiamo già Hazard in quella posizione", è stata la risposta dell'allenatore del Real Madrid agli intermediari che hanno offerto Dybala al club spagnolo, riportata da Ok Diario.



RETROSCENA - Un retroscena in un'estate turbolenta per l'argentino, vicinissimo al Manchester United, ma che ha resistito agli assalti di chi voleva comprarlo e di chi voleva venderlo. Poi il Psg, che ancora non ha deciso che fare con Neymar e che lo prenderebbe volentieri come suo sostituto. In mezzo, dopo la tournée asiatica, il Real. Solo per un momento.