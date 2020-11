2









Più Paulo Dybala prende tempo nella trattativa per il rinnovo contrattuale con la Juventus, più fioccano le voci sull'interessamento per lui delle big europee. Una di esse è il Chelsea. O meglio, sarebbe. Come spiega Calciomercato.com infatti, è arrivata la netta presa di posizione di Roman Abramovich, che dopo aver speso 140 milioni di euro in totale per gli acquisti di Ziyech e Havertz è disposto a grossi investimenti solo dalla cintola in giù della formazione di cui è proprietario dal 2003. Una squadra da depennare dalla lista delle pretendenti di Dybala.