Paulo Dybala è stato vicino, vicinissimo all'addio alla Juve. In estate ve lo abbiamo raccontato a lungo. Il ritorno dalle vacanze con la trattativa tra Juve e United in piedi. Poi, una volta arenata la pista Red Devils, ci ha provato anche il Tottenham con cui Paratici ha trattato per diversi giorni. La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena proprio su quei giorni: "​Dybala arrivò a registrare un triste messaggio di commiato ai tifosi juventini - scrive Paolo Condò -. Spiazzato dalla determinazione a restare di Gonzalo Higuain, il club l’aveva proposto sul mercato riscuotendo l’immediato interesse di Manchester United e Tottenham: molto recalcitrante all’idea di andarsene, e deciso al caso a non restare in Italia (l’Inter avrebbe accettato lo scambio con Icardi), l’argentino infine aveva vacillato in favore del club londinese - da cui il video - salvo ritrarsi al momento di chiudere. Da quel travaglio è uscito cambiato, o meglio irrobustito dal punto di vista caratteriale: anziché arrendersi al carisma del portoghese, ha provato a conviverci portando del suo e non facendoselo togliere".