In Spagna spunta un retroscena sul difensore classe 2002 Radu Dragusin, che la Juventus ha preso dallo Sport Rega per agregarlo alla squadra Primavera. Il giocatore - tre presenze finora in bianconero - era stato trattato anche da Atletico Madrid e Psg, che si sono tirate indietro davanti alla richiesta di 250mila ero del club romeno.