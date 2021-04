Radu Dragusin sarà un giocatore della Juventus per i prossimi cinque anni. L'annuncio è arrivato ieri, la società ha rinnovato il contratto in scadenza del classe 2002 allontanando gli sguardi degli altri club d'Europa che avevano già puntato il difensore. Le offerte non sono mai mancate, specialmente da Lipsia e Newcastle, l'idea di prenderlo a zero per la prossima stagione faceva gola alle altre società ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, Dragusin non ha mai pensato nemmeno per un attimo di lasciare Torino.