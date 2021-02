Nel mercato di gennaio era circolata una voce secondo la quale il Milan stesse pensando a Douglas Costa: un'idea nata dall'agente del giocatore, che attualmente si trova in prestito dalla Juventus al Bayern Monaco. Una suggestione, però. Nulla di più. Non c'è mai stata una trattativa concreta, infatti, e così il brasiliano è rimasto in Germania. Il futuro, invece, è tutto da scrivere: il Bayern potrebbe riscattarlo o rispedirlo alla Juve, che poi eventualmente valuterà cosa fare. Douglas Costa, questo è certo, non rientra nei piani futuri del Milan.