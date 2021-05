Non solo il faccia a faccia a Milanello di sabato, prima della sfida col Benevento: nell'edizione odierna de Il Corriere della Sera, la scorsa settimana alcuni tifosi del Milan si sono presentati sotto casa di Gigio Donnarumma. Continuano le polemiche per il mancato rinnovo e una situazione di agitazione nella settimana che porta alla sfida tra i rossoneri e la Juventus, al momento la pista più probabile per il futuro di Donnarumma.