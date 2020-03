In questi giorni in cui il campionato è congelato in attesa di come e se continuarlo quando terminerà l'emergenza coronavirus, gli occhi sono puntati anche sul mercato. Quello futuro ma anche a retroscena del passato, che vedono la Juve come protagonista: nel mercato di gennaio infatti Dries Mertens è stato proposto anche alla Juventus secondo quanto riporta Calciomercato.com, ma è stato lo stesso attaccante belga a declinare la proposta e rimanere fedele al Napoli, nonostante il contratto in scadenza a giugno e con la trattativa per il rinnovo in stand by.