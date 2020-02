Il mercato si è chiuso da poco meno di due settimane, ma spunta un retroscena che riguarda la Juventus. Il Bayern Monaco, infatti, ha contattato la società bianconera per avere informazioni su Joao Cancelo, ex terzino della Juve che in estate è passato al Manchester City dove non sta avendo molto spazio. Tra i due club c'è un ottimo rapporto, per questo i tedeschi avevano chiesto una referenza a Paratici prima di fare un tentativo per il portoghese. Cancelo poi non è stato più trattato e il Bayern ha virato su Odriozola del Real Madrid.