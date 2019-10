In Spagna spunta un retroscena relativo al mercato estivo. Il Barcellona ha provato in tutti i modi a riprendere Neymar dal Psg e per cercare di arrivare al brasiliano aveva bisogno di fare cassa. Per questo, tra i giocatori messi sul mercato c'era Philippe Coutinho che, secondo il quotidiano Sport, era stato offerto anche alla Juventus. Poi il brasiliano è andato al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 120 milioni. Cifra molto alta, che però il club tedesco sta iniziando a pensare di spendere per confermare Coutinho.