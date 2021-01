Il mercato della Juventus si infiamma. Dal Genoa è in arrivo il classe 2001 Nicolò Rovella, che ha lo stesso agente del Papu Gomez. Durante i colloqui col procuratore del centrocampista rossoblù, Fabio Paratici ha chiesto anche informazioni su Gomez, in uscita dall'Atalanta dopo la rottura totale con società e allenatore. A riportarlo è Sky Sport. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe anche aprirsi una pista per uno scambio con Bernardeschi. Una pista difficile perché l'esterno bianconero guadagna una cifra che sforerebbe il budget previsto dai nerazzurri.