Al termine della gara contro la Lazio Marcoai microfoni di Dazn ha rivelato di aver sentito telefonicamente Massimiliano Allegri. Ecco cosa si sono detti i due:"L’ho sentito a fine partita, l’abbiamo analizzata. Ha detto che abbiamo fatto un buon secondo tempo, non il primo. Non abbiamo difeso male, dovevamo fare meglio le uscite. Non è che ci hanno infilato, eravamo messi giusti. Non facciamo polemica sugli episodi, andiamo avanti".