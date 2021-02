1









Desiderio di mercato della Juventus, sfiorato in estate dal Barcellona. Tra abboccamenti vari, Memphis Depay è restato al Lione, ma in estate si libererà a parametro zero avendo il contratto in scadenza, proiettandosi come ghiotta occasione sul mercato. Riavvolgendo il nastro, c’è un chiaro motivo per cui il suo passaggio al Barça saltò, ovvero la crisi finanziaria che impedì ai blaugrana di chiudere la trattativa. Scenario confermato dal presidente dell’OL Jean-Michel Aulas: "Abbiamo cercato di agevolare la sua cessione, ma le condizioni non erano accettabili. In questo momento non posso assicurare che resterà nella prossima stagione, ma perché no?".