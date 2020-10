Il 20 novembre 2018 esordiva in nazionale, negli ultimi minuti di un'amichevole tra Turchia e Ucraina, Merih Demiral. A farlo debuttare l'allora c.t. Mircea Lucescu, che dopo l'esperienza turca è approdato alla Dinamo Kiev. A raccontare a Tuttosport un retroscena di mercato legato proprio a Demiral è lo stesso Lucescu: "Merih l'ho portato io in nazionale quando ero c.t. della Turchia. Adelio Moro, mio collaboratore a Brescia ed ex osservatore dell'Inter, venne in Turchia a visionarlo per i nerazzurri. E Zamorano una volta mi chiamò per conto di Zanetti: lo volevano anche loro. La Juve però si è dimostrata più sveglia di tutti.".