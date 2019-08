L'intreccio Demiral continua a crescere negli ultimi giorni di questo mercato. Il difensore è stato più volte dichiarato incedibile dalla società bianconera - a microfoni spenti -, ma il Milan prosegue nel suo pressing. Dopo l'approccio di un mesetto fa, infatti, i rossoneri si sono mossi di nuovo, chiedendo altre informazioni. La Juve, per ora, non si smuove, ma dovrà far registrare nuove plusvalenze e cessioni in questi ultimi giorni di mercato. Dagli studi di Sky Sport, poi, emerge un retroscena sul centrale turco: il Milan lo ha messo tra le spese extra e sa che, qualora la Juventus desse il suo consenso, avrebbe la strada spianata. Un accordo di massima tra club rossonero e gli agenti di Demiral, infatti, c'è già. Così il Milan avrebbe una sorta di prelazione sulla vendita.