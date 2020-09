Rodrigo De Paul può diventare un’occasione degli ultimi giorni di mercato per la Juventus. Il centrocampista dell’Udinese è corteggiato dal Leeds di Bielsa, che però fino a questo momento non ha soddisfatto la richiesta di 35-40 milioni dei friulani. Se l’interesse non dovesse concretizzarsi, la valutazione del suo cartellino è destinata a scendere più ci si avvicina al gong finale di questa sessione, e la Juve potrebbe approfittarne. Come riporta Calciomercato.com, c’è un retroscena legato al talento argentino: anche lo Zenit ci avrebbe provato presentando una ricca offerta contrattuale al giocatore. No secco di De Paul, che predilige l’avventura inglese oppure restare in Italia, in un club più blasonato.