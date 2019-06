La Juventus è balzata in pole position per Matthijs de Ligt, ma il Paris Saint-Germain - che fino a pochi giorni fa sentiva di avere in pugno il giocatore - è pronto al contrattacco. Come riporta Sky Sport, l'agente del difensore, Mino Raiola, si è infuriato quando è cambiato il ds del club campione di Francia: al posto di Antero Henrique è arrivato Leonardo che ha cambiato le condizioni economiche. La "sfuriata" del procuratore con la dirigenza è servita da assist per i bianconeri, che non hanno mai perso di vista De Ligt. Sono giorni decisivi, la Juve ha accelerato ma il PSG non molla...