Danilo sta entrando a far parte dei grandi protagonisti a disposizione di Maurizio Sarri, in particolare dopo l'infortunio di Mattia De Sciglio, partito titolare a inizio stagione sulla fascia destra. Dopo un esordio da sogno contro il Napoli, però, il brasiliano ha steccato la partita più importante ieri sera in Champions League contro l'Atletico Madrid. La Juventus, però, crede in lui e si augura sia stato soltanto un incidente di percorso. I bianconeri lo hanno inserito nello scambio con il Manchester City per Joao Cancelo, strappandolo alla concorrenza dell'Inter. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, i nerazzurri sono stati vicini a Danilo in estate, ma Antonio Conte ha detto no all'affare con i Citizens.