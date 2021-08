Secondo Sky Sport, la Juve nei giorni scorsi ha ricevuto una richiesta del Bayern Monaco per. I tedeschi stanno cercando un terzino, a Nagelsmann piace il brasiliano ma la richiesta dei bianconeri di poco più di 30 milioni di euro ha frenato il Bayern. Una cifra che corrisponde a un muro alzato bello alto da parte della Juventus, che non ha nessuna intenzione di privarsi di Danilo e anche l'alto ingaggio del giocatore ha chiuso ogni possibilità d'addio in questo mercato.