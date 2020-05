Estate 2018, lite furiosa nello spogliatoio della Juve tra Medhi Benatia e Cristiano Ronaldo. A svelarlo è Don Diario, secondo il quale il motivo scatenante potrebbe essere il rigore causato causato dal difensore nel ritorno de quarti di Champions al Bernabeu: "Per dare il rigore all'ultimo secondo deve essere una cosa chiara, ma non è la prima volta che in Champions si vedevano cose del genere col Real Madrid", dichiarava a Sky pochi giorni fa. La sua opinione era la stessa anche un anno e mezzo fa. Come riportano in Spagna, il tono aumenta e Ronaldo si stufa di sentire che il Real ha vinto con gli aiuti arbitrali e per questo sarebbe nata una discussione con Benatia.