Alti e bassi per Matthijs De Ligt nella sua prima parte di stagione alla Juventus. Promosso subito titolare per l'infortunio di Chiellini, dopo qualche errore iniziale si sta iniziando ad abituare al calcio italiano e agli schemi di Maurizio Sarri.



IL RETROSCENA - La Juve in estate si è assicurata uno dei migliori difensori in prospettiva (classe '99) vincendo il testa a testa con il Barcellona, che ancora non ha mollato la presa e continua a monitorarlo. A svelare un retroscena dei mesi scorsi, è Mundo Deportivo, secondo il quale De Ligt si sarebbe voluto trasferire al Barcellona per giocare insieme all'ex compagno all'Ajax Frenkie de Jong, ma Raiola voleva una commissione di circa 8 milioni che il Barça non era disposto a pagare.



TUTTO RIMANDATO - No money, no party è stato il messaggio di Mino, che ha dirottato l'olandese alla Juve. Ma il matrimonio col Barcellona è solo rimandato perché nel 2022 l'agente vorrebbe portarlo in Spagna. Non ne fa invece una questione di soldi Matthijs, che ha sempre sognato di giocare al Barça. E prima o poi vuole esaudire il suo desiderio.